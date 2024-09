La Juve cambia nuova missione gol E’ a porte chiuse l’esame Genoa Thiago Motta mette Rouhi e Fagioli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Dissipando dubbi fantacalcistici a molti,ha già fornito alla vigilia dila formazione bianconera che oggi scenderà in campo in un Ferraris forzatamente deserto. Gli scontri che mercoledì hanno preceduto il derby di Coppa Italia fra il Grifone e la Samp – trenta gli agenti feriti – hanno infatti fatto scattare la sanzione della partita anei confronti dei due club: i blucerchiati la sconteranno il 4 ottobre, quando a Marassi arriverà laStabia a sfidare i doriani. La gara senza tifosi sarà doppiamente penalizzante, alla vista. Perché negazione di quello che dovrebbe rappresentare il calcio, risorsa con cui certi suprs non hanno in realtà nulla a che fare, e perché ci ricorderà della dolorosa e recente era del Covid. Meglio concentrarsi in ogni caso su una Signora ancora in cerca di una identià compiuta e definitiva.