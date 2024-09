La beata convinzione del sessantenne Mourinho

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 28 settembre 2024) Nel leggere le fatiche diin Turchia, alla guida del Fenerbahce, soprattutto dopo la sconfitta nel sentitissimo derby contro il Galatasaray, rifletto sul rapporto tra età e competizione, e per competizione intendo vita. José ha 61 anni, e fisicamente mi pare ancora giovane. Nel suo passaggio alla Roma, a un certo punto ha esagerato con il rumore dei nemici, gli arbitri soprattutto, finendo paradossalmente per venire tradito dal silenzio degli amici, la società , che mai parlava di lui per difenderlo e con lui per assecondarlo. La stessa storia è capitata a De Rossi, anch’egli abile compositore di versi, parlatore efficace e immaginifico, ma decisamente più giovane. Entrambi sono stati congedati da un freddo comunicato, che ha non spiegato affatto la verità dei rapporti difficili tra i due allenatori e la proprietà , bagnati da punte di veleno.