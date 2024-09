Il cibo è prezioso eppure ne buttiamo 67 chilogrammi all’anno

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 28 settembre 2024) Sprecare ilè un atto riprovevole, sia dal punto di vista morale che economico,i dati riguardanti questa triste abitudine sono sempre allarmanti. Secondo quanto comunicato dall’United Nations Environment Programme (Unep) ogni cittadino italiano butta in media 67di, traducibili in circa tre pasti a settimana. La perdita economica è considerevole: ogni persona spreca 360 euro l’anno, che, come è stato calcolato, corrispondono a circa il tredici per cento del budget alimentare medio e che equivalgono quindi a fare la spesa – inutilmente – per 47 giorni. Ma anche l’impatto sull’ambiente è preoccupante, perché questo spreco causa in un anno l’emissione di 180di CO2 e comporta un inutile consumo di risorse, ovvero 187 metri cubi di suolo e 54.270 litri d’acqua annui, l’equivalente di oltre 330 vasche da bagno.