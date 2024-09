Greenwashing nel fast fashion | l’AGCM indaga su Shein e le sue promesse ecologiche

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 settembre 2024) Il tema della sostenibilità è diventato centrale per molte aziende, che spesso utilizzano termini come “circolarità” e “consumo responsabile” per attirare l’attenzione dei consumatori. Tuttavia, queste parole possono nascondere pratiche di marketing ingannevole, come nel caso di, gigante cinese del, attualmente sotto indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per accuse disotto indagine dalper accuse diWorkers inside an illegal textile workshop that suppliesin Panyu district, Guangzhou, Guangdong Province, China on November 24th 2021., noto per i suoi abiti venduti a prezzi estremamente bassi, ha costruito una reputazione apparentemente legata alla sostenibilità ambientale.