Grande Fratello le ‘condoglianze preventive’ in diretta tv

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) – Ilnel mirino di Taffo per le. Su X rimbalza il video delle parole che Beatrice Luzzi, ex concorrente e ora opinionista accanto al conduttore Alfonso Signorini, rivolge alla sua ex suocera in chiusura di puntata. “Approfitto di questo momento per salutare la mia ex suocera che ci sta salutando un po’ a tutti in queste ore, se ne andrà. Non potendo essere lì con lei per darle l’ultimo saluto, lo faccio da qui”, dice Luzzi. Il video, rilanciato su X dal profiloFlagello, diventa rapidamente virale e colleziona centinaia di migliaia di visualizzazioni. I commenti sono tutti sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda: “Incredibile”, la sintesi. La clip non sfugge nemmeno al social media manager di Taffo, l’azienda di pompe funebri che da anni si distingue per l’ironia dei post.