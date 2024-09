Ginnastica Aerobica Mondiali Pesaro 2024 | Italia a secco nelle tre finali odierne ma arriva l’oro nel Team Ranking

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Entra nel vivo la 18esima edizione deidi, in corso di svolgimento a, con i primi tre titoli assegnati dopo leandate in scena nel pomeriggio. Nella finale del Triouna quinta posizione per l’di Francesco Sebastio, Davide Nacci e Sara Cutini: 20.327 il punteggio ottenuto dagli azzurri, leggermente inferiore a quello della qualifica. Un esercizio quasi perfetto a livello di esecuzione, ma che ha pagato il basso coefficiente di difficoltà. Meritato successo della Cina di Jingshan Zhang, Zhenaho Wang e Qingzhou Zhang (20.550) davanti alla Francia di Lencos, Lestruhaut e Trosset (20.547) e alla Bulgaria di Barotev, Ivanovia e Papazov (20.538). Stesso risultato anche per il gruppo dell’Aerobic Step, che dopo il primo posto in qualifica non riesce a ripetersi quest’oggi.