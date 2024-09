Giani | Il porto tornerà in Toscana Colta al volo la proposta di Barabotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Carrara, 28 settembre 2024 – Non bastavano le dismissioni di Mario Sommarivaper muovere le già agitate acque deldi Marina. Il presidente della RegioneEugenioieri ha annunciato lantà di riportare lo scalo marinello in. Durante l’incontro su “Un’area vasta tirrenica alle sfide del 2050”, al PalaTodisco di San Giuliano Terme, il governatore ha dichiarato che l’accorpamento con Livorno è quanto mai necessario. Poi intervistato dalla Nazione ha confermato: “Direi che è arrivato il momento che ildi Marina di Carrara torni in. Sommariva avrebbe garantito una continuità, ma dal momento che se n’è andato, in questo delicato momento di passaggio si può aprire la fase di creare un’Autorità portualecon Livorno e Carrara.