Gasperini | Fino a dicembre sarà difficile avere continuità Samardzic può essere un trascinatore

(Di sabato 28 settembre 2024) “Di solito non scrivo mai appunti, ma quando loro sono rimasti in 10 ho cercato di capire come mettere 5 attaccanti tutti insieme Ho visto che si poteva fare e poi l’ho fatto”. Gian Pieroè stato pizzicato ad annotarsi cose su un taccuino durante la ripresa, gesto insolito, ma che aveva una motivazione chiara. E alla fine ha pagato, perché se l’Atalanta ha trovato il meritato pareggio contro il Bologna è stato anche perché nel finale ha messo in campo tutti i suoi giocatori offensivi. “Abbiamo fatto una buona gara anche nel primo tempo, abbiamo avuto un’occasione importante con Lookman, in superiorità numerica a volte non siamo stati lucidi, ma anche sfortunati”. “Dopo il Como eravamo tutti delusi dal risultato, venivamo da una bella partita con la Fiorentina e con l’Arsenal, eravamo in ripresa.