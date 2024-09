Chiara Ferragni di nuovo sul red carpet | ritorno a sorpresa ma sempre glam

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 28 settembre 2024)riappare sul red: una vera e propriaper i suoi fan che attendevano da tempo il grandedell’influencer, avvenuto in occasione dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2024 durante la Milano Fashion Week.è riapparsa asul red. Assente da tempo dai riflettori della Milano Fashion Week, l’influencer cremonese ha finalmente raggiunto una delle settimane più frenetiche in quel di Milano, ma per partecipare ad un evento nello specifico. Lontana dai front row delle maison, è apparsa sul reddei CNMI Sustainable Fashion Awards 2024.. Crediti: Ansa – VelvetGossipNon è la prima volta cheprende parte all’evento che celebra la sostenibilità della moda.