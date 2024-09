Caso doping di Jannik Sinner | la Wada ricorre al Tas Verso la squalifica?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 settembre 2024) La questione legata alla positività dial Clostebol non è ancora chiusa. Nonostante l’assoluzione da parte di un tribunale indipendente dell’International Tennis Integrity Agency (ITIA), la World Anti-Agency () ha deciso di presentare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) il 26 settembre 2024. Lanon accetta la sentenza che ha riconosciuto il tennista italiano “senza colpa né negligenza” dopo due test positivi avvenuti a marzo 2024, durante e dopo il torneo di Indian Wells. Secondo la, la decisione del tribunale non è conforme al Codice mondiale anti, e l’agenzia chiede una sospensione perche potrebbe variare da uno a due anni. Tuttavia, non mira a ottenere la cancellazione di ulteriori risultati ottenuti dal tennista, ad eccezione di quelli già invalidati relativi alla competizione di Indian Wells.