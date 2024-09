Bimba ingerisce droga padre arrestato per stupefacenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) E' statoper possesso di sostanza stupefacente e posto ai domiciliari, ildelladi due anni ricoverata da giovedì sera nell'ospedale di Cosenza dopo che avrebbe assunto accidentalmente della. Dopo il ricovero della, personale della Squadra mobile ha compiuto una perquisizione nella casa dei genitori, trovandoe materiale per il confezionamento. Da qui l'arresto dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine. Per l'intossicazione della, al momento, secondo quanto si è appreso, non ci sarebbero provvedimenti. La Polizia è ancora in attesa dei risultati definitivi degli esami tossicologici.