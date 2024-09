Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 27 settembre 2024 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 27 settembre 2024)della puntata di venerdì 27in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il confronto tra Gemma e Tina per via del comportamento della dama che ha ripescato un vecchio cavaliere dopo 10 anni. Cosa succederà nella puntata di? Si riprende da Aurora: la dama sembrava interessata alla conoscenza con Massimo e Carmine, ma decide di chiudere la conoscenza con entrambi. Come mai? Armando cerca di intervenire, ma lei lo invita a tacere. Cosa succederà? L’appuntamento è con lalive della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con lenotizie daTv e Mediaset., la puntata di venerdì 27intestuale condaTv +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++