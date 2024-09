Ue Pittella Von der Leyen ora ha molto più potere

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 27 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ursula von derha sicuramente piùrispetto alla precedente commissione e credo abbia scelto la strategia del doppio forno dando un segnale all’ECR. Non so se questo sia un bene e non so quanto una commissione con maggiori contrappesi possa essere un organo politico più forte. Ci sono alcune debolezze: Kallas non ha lo stesso prestigio internazionale di Borrell. Dombrovskis, un dogmatico del rigore, all’economia è un’altra scelta coraggiosa quando si dovrebbe lavorare su una politica di investimenti. Il rapporto Draghi affidato all’attuazione di due commissari non esattamente in linea come Ribera (socialista) e Séjourné (liberale). Infine, la commissaria Kos, che dovrebbe occuparsi dell’apertura dell’UE all’Ucraina ma che ha ottimi rapporti con la Russia.