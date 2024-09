Ti vogliamo bene Tommy l' addio al 14 enne morto a scuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Fano, 27 settembre 2024- “Tommaso era gentile con tutti, i suoi occhi e il suo sorriso dolcissimi erano disarmanti, ci facevano sentire meglio”. Sono alcune delle parole con cui mamma Laura ha voluto ricordare suo figlio Tommaso durante i funerali di oggi pomeriggio nella chiesa di San Cristoforo. Un figlio di 14 anni, Tommaso Bisciari, che se n'è andato martedì mattina mentre era a, all'istituto Olivetti di via Nolfi, dove il suo cuore affetto da una patologia cardiaca si è fermato poco prima delle 9. Il ragazzo da tre anni e mezzo era in attesa di un trapianto al Sant'Orsola di Bologna. Non ha nascosto mamma Laura i sentimenti di “sgomento, confusione, incredulità e rabbia” degli ultimi giorni attenuati dal pensiero che dietro la morte di Tommaso “ci sia un progetto di Dio.