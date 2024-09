TacoToon partner del Contest di Rockin’ Korea

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’onda coreana non si ferma! La piattaforma di intrattenimento digitale, da sempre molto attenta alla produzione webtoon internazionale, torna a esserediper uno specialea cui, per la prima volta, potranno partecipare anche i lettori italiani! Dal 2023,sta portando avanti un progetto per scoprire e coltivare nuovi artisti webtoon in collaborazione con laCREATIVE CONTENT AGENCY (KOCCA, l’ente pubblico coreano affiliato al ministero della cultura). Anche quest’annoha selezionato venti autori coreani emergenti a cui sono stati affiancati professionisti del settore che li hanno aiutati nella realizzazione delle loro storie.