Strage familiare a Nuoro oggi sarà sentito il figlio superstite Si scava nei conti e nei documenti sanitari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – Ha raccontato di essersi salvato dalla furia omicida del padre perché si è finto morto.il 14enne sopravvissuto alladiascoltato dagli investigatori e dagli inquirenti che stanno ancora cercando il movente che ha spinto Roberto Gleboni a uccidere moglie, due figli e il vicino di casa, prima di rivolgere la pistola contro se stesso. Il ragazzino è ricoverato in ospedale così come la nonna, anche lei raggiunta dai colpi esplosi dall'operaio forestale 52enne. La donna si trova in Rianimazione, mentre il nipote è nel reparto di Otorinolaringoistria dell'ospedale San Francesco dopo un intervento per la rimozione di alcune schegge dalla mandibola. L'adolescenteascoltato in modalità protetta, con il supporto di uno psicologo infantile e di un tutore, l'avvocato Antonio Cualbu già nominato dalla Procura.