Sparatoria a Lerici indagini chiuse Sotto accusa anche i due feriti

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – Tre colpi di pistola al culmine di una lite fra soci, legata a quanto pare ad alcuni dissidi sulla gestione di un’attività di lavorazione degli yacht. Un episodio che lo scorso gennaio aveva suscitato molto clamore a, proprio per la dinamica dei fatti: solo per miracolo le due persone ferite dai colpi di pistola si salvarono dopo le cure prestate all’ospedale Sant’Andrea. A distanza di otto mesi il sostituto procuratore della Repubblica Elisa Loris ha notificato l’avviso di conclusioneal 27enneto di aver sparato, maper le due presunte vittime dell’aggressione, finitia loro volta per le dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio e successivamente.