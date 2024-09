Riassunto | Utility Global raccoglie 53 milioni di dollari in un ciclo di finanziamento di serie ‘C’

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Agli investimenti aggiuntivi nel round, guidati da OPG Pension Plan, si sono uniti ArcelorMittal XCarb® Innovation Fund, Ara Partners e altri attuali investitori HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–, l’impresa specializzata nel riutilizzo dei gas di scarto e pioniere della sua tecnologia brevettata di produzione dei gas eXERO™ ottimizzata per settori in cui le operazioni di abbattimento sono difficili, oggi ha annunciato di avere raccolto 53diin undidi‘C’ guidato da OPG Pension Plan e a cui si sono uniti la multinazionale dell’acciaio ArcelorMittal S.A. (NYSE: MT) attraverso il suo fondo d’investimento per l’innovazione XCarb® nonché gli attuali investitori Ara Partners e Aramco Ventures. Questo investimento fa parte dell’attualedicon capitale di crescita condotto da