Prevenire la legionella | le raccomandazioni dell’Asl Toscana Sud Est

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’AslSud Est sottolinea l’importanza della prevenzione contro la legionellosi, un’infezione batterica causata dal batterio, diffuso nell’ambiente e capace di contaminare impianti idrici privati e pubblici. Sebbene non si trasmetta da persona a persona né agli animali, è fondamentale adottare alcune misure preventive per evitare il contatto con il batterio. Cos’è la legionellosi? La legionellosi è un’infezione che può manifestarsi in due forme principali: Malattia del Legionario, che presenta sintomi gravi come polmonite; Febbre di Pontiac, una forma più leggera, simile a un’influenza. La forma più severa si riscontra soprattutto in soggetti con patologie croniche, immunodepressi, fumatori o forti consumatori di alcol. Laentra nell’organismo attraverso l’inalazione di aerosol contaminati, ma non si contrae bevendo acqua.