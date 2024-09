Pestata dalle compagne a scuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Modena, 27 settembre 2024 – E’ statadi classe dopo aver insultato un altro ragazzino. La scena sarebbe stata ripresa con i telefonini da diversi studenti che, invece di intervenire, avrebbero ‘incitato’ la violenza. L’episodio, l’ennesimo che vede coinvolti ragazzini minorenni si è verificato ieri all’esterno dellaCattaneo Deledda e tra studenti del medesimo istituto scolastico. Non è chiaro in realtà se la rissa sia iniziata nei corridoi dellae proseguita all’esterno o se tutto sia avvenuto al di fuori della struttura. Sull’episodio ora sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, intervenuti prontamente sul posto. Tutto sarebbe avvenuto intorno alle 12.30 di ieri.