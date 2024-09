Pattinaggio artistico | Pezzetta quarta al Grand Prix Junior di Danzica Finelli-Bucciarelli terzi dopo la rhythm dance

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Una giornata da ricordare. L’Italia delbrilla in quel di, città della Polonia che sta ospitando in questo fine settimana la quinta tappa del circuito ISU2024-2025. In una particolarmente difficile categoria individuale femminile, Annaha infatti conquistato laposizione finale, confermando così la casella già ottenuta nel corto. Segnali davvero importanti quelli del talento altoatesino, abile a tenere botta pattinando il settimo libero, aperto con un triplo flip da manuale e impreziosito solo da altri tre tripli. Pur mancando alcuni elementi di salto di alto profilo l’azzurrina si è attestata quindi in zona 104.43 (50.51, 54.92) arrivando al totale di 169.21, punteggio in linea con quello del Lombardia Trophy che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.