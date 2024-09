Papino mio… Francesco Totti torna dalla figlia Isabel e la sua reazione commuove tutti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

In un'epoca in cui le bandiere sembrano non esistere piùrischia di essere una delle ultime 'leggende' del calcio italiano. Il capitano che ha legato indissolubilmente il suo nome a quello della Roma, con cui ha pure vinto uno scudetto nel 2001, oggi, 27 settembre 2024, ha compiuto 48 anni. La sua compagna Noemi Bocchi e i suoi figli hanno deciso di fargli una festa a sorpresa. Con un video e una serie di foto molto emozionanti Noemi ha condiviso i momenti salienti della festa organizzata per. Dopo la fine della storia con Ilary Blasi il "Pupone" ha ritrovato l'amore e la serenità come mostrano chiaramente le story pubblicate sul profilo Instagram della sua dolce metà. Per lui è stata fatta una vera e propria 'caccia al tesoro'.