Opel apre gli ordini per il nuovo Combo Electric in Italia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) –arriva in. La nuova generazione del multispazio tedesco, si rivolge a chi utilizza l’auto quotidianamente, ma è anche alla ricerca di un pratico van sicuro e dalla forte personalità. Ilmostra un frontale impreziosito da fari Intelli-Lux LED Matrix Light, una tecnologia unica ed esclusiva L'articologliper ilinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in