Napoli-Monza Conte cambia ancora | Riflettori su due azzurri

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 27 settembre 2024) Domenica alle 20:45, ilospiterà ilper la sesta giornata di Serie A e Antonioprepara una nuova rivoluzione nella formazione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci saranno almeno nove cambi rispetto alla vittoria contro il Palermo in Coppa Italia. “E ora, domenica alle 20:45 con ilal Maradona, il contro-turnover“, scrive il quotidiano. “Ilgiocheràa quattro come all’Allianz e in Coppa, ma i cambi saranno almeno nove rispetto alla sfida con il Palermo“. La difesa a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera, con Caprile tra i pali, mentre a centrocampo rientreranno Anguissa e McTominay, con Lobotka che continuerà a dirigere il gioco. Sul fronte offensivo, occhi puntati su Kvaratskhelia e Lukaku, entrambi chiamati a riscattare le ultime prestazioni.