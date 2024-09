LIVE Berrettini-Fils 7-6 ritiro ATP Tokyo 2024 in DIRETTA | che sfortuna altro infortunio e ritiro per il romano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:33 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 12:32 Matteo è uscito dal campo tra gli applausi visibilmente demoralizzato. Saràdunque a sfidare l’americano Shelton nei quarti di finale dell’ATP 500 di. 12:31 Sinceramente ci mancano le parole.con pazienza, lavoro, talento e passione stava man mano tornando ai suoilli, ma l’ennesimolascia tutti con l’amaro in bocca. ARTHURb. MATTEO6-7 (5)NOOOOO.SI RITIRA MATTEO 15-40 Due palle break. Decolla il dritto lungolinea di. 15-30 Scambio rocambolesco chiuso dal dritto inside in vincente del francese. 15-15 Non passa il dritto in corsa lungolinea del