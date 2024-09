L’ex calciatore Djordjic | Il Var trasforma gli arbitri in robot il calcio dev’essere giudicato dagli uomini

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il Var è sempre al centro delle polemiche che riguardano il. In Svezia, club e tifosi si sono opposti all’introduzione del sistema di video arbitraggio. La Sueddeutsche ha intervistato, a proposito del tema Var,(svedes) Bojan, che ora si occupa diper la tv svedese. Signor, una piccola domanda a quiz: sa cosa hanno in comune l’Allsvenskan (campionato svedese) e la Bundesliga femminile tedesca ? «È facile. Non hanno il Var». Cosa hanno gli svedesi contro il Var? «Innanzitutto è una questione finanziaria. La Bundesliga e la Premier League dispongono della tecnologia più costosa e migliore, utilizzata anche in Champions. Questo non sarebbe alla portata dei club svedesi. In Norvegia, ad esempio, anche i tifosi protestano perché lì c’è il Var, ma con molte meno telecamere.