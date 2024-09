L’Arezzo di Troise al primo esame di maturità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) di Luca Amorosi AREZZO E adesso arriva la Ternana. Domenica, ancora al Comunale, si concluderà il trittico di partite ravvicinate che, alla vigilia, avrebbe dovuto dire molto sullo stato di salute del. E così è stato: se dopo lo striminzito 1-0 contro il Legnago - che mercoledì ha subìto (addirittura) otto reti proprio contro i rossoverdi in Umbria - erano prudenza e scetticismo ad andare per la maggiore, le successive due partite in quattro giorni hanno capovolto la situazione.