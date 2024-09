La battaglia di Adrianopoli | uno scontro che insegna alle aziende moderne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Mi sembra ieri eppure era il 2 agosto del 376 d.C., con un caldo terribile che avvolgeva l’aria in quel pomeriggio come tanti altri. Ricordo il profumo dell’erba secca mescolato al caldo umido che saliva dal terreno, le cicale che cantavano incessantemente sotto un sole implacabile e una leggera brezza. In cerca di sollievo, mi rifugiai all’ombra degli alti alberi lungo la riva del fiume assaporando un dolcissimo trifoglio pratese, quei dolci fiori di prato viola, appena raccolto. Da quella posizione, osservavo i Goti Barbari sull’altra sponda del fiume. Mentre osservavo la loro traversata dei fiumi, che all’epoca erano i nostri confini, mi capitava spesso di assistere impotente alla tragica scena di giovani bambini che si perdevano e annegavano.