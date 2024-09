Johnny Depp si veste da Jack Sparrow per i bambini dell’ospedale

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 27 settembre 2024) Se c’è un personaggio che tutti, o quasi, portiamo nel cuore è il sexy pirata, interpretato nel franchise cinematografico de I pirati dei Caraibi da. Un vero e proprio must nel genere avventura Disney.durante la sua partecipazione al Festival del Cinema di San Sebastián ha colto l’occasione per rivivere i panni del pirata.in versionedaidi Pediatria e Oncologiaha fatto incursione nell’ospedale universitario di San Sebastián, in Spagna, prendendosi una pausa dall’evento che fa bene al cuore. In questo lasso di tempo il divo è stato con icon cui ha giocato, scherzato, riso e firmato autografi.