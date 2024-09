IX Assemblea Nazionale SIEDAS a Catanzaro | ecco quando

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 27 settembre 2024) Durante l’evento, dal 4 al 6 ottobre, consegna dei Premi alla Carriera2024 ad Alessandro Valenti, Alida Cappellini e Giovanni Licheri– Proseguono i preparativi per la IX, Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo, che quest’anno si svolgerà anei giorni 4, 5 e 6 Ottobre 2024 presso l’Accademia di Belle Arti ed il Museo MARCA. Sono stati diffusi i nomi di coloro che riceveranno i Premi alla Carriera2024, onorificenze che annualmente vengono consegnate a personalità che si sono distinte per particolari meriti in ambito culturale. Per la Sezione Diritto sarà premiato Alessandro Valenti, per la Sezione Arti saranno premiati Giovanni Licheri e Alida Cappellini mentre per la Sezione Spettacolo verrà premiato Renzo Arbore. Alessandro Valenti è avvocato penalista del Foro di Bologna.