IL PREMIO Quanti amici storici per Dan Peterson nella Hall of Fame

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dansempre di piùleggenda. Non solo quella italiana con le sue innumerevoli vittorie da allenatore e da commentare con la sua parlata inimitabile, ma ora anche ufficialmenteofdella Federazione del basket mondiale. Oltre a quella mitica di Springfield, ormai da svariati anni anche la FIBA ha la sua "arca della gloria"quale è stato inserito coachclasse del 2024. È stata organizzata a Milano una festa in suo onore perché a metà settembre il premiatonon era potuto andare a Singapore dove si è tenuta la premiazione. Così tanti suoi giocatori come Gallinari, Villalta e Bonamico, ma ancheavversari come Bulgheroni e Tanjevic hanno presenziato all’iniziativa, come anche TJ Bullock e Zoran Radovic in rappresentanza proprio della federazione internazionale.