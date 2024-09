Il castello delle cerimonie su Real Time | il 25 di Susy e Antonio

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 27 settembre 2024) La quarta puntata dell’ottava stagione de Ilè andata in onda venerdì 27 settembre 2024 in seconda serata su(canale 31 DTT). La puntata è stata dedicata al 25° anniversario di matrimonio disono romani, di Frascati, e si sono conosciuti nel classico struscio di paese, quando si incontravano continuamente durante la passeggiata. Lui è rimasto colpito dai suoi occhi e anche dal fatto che non gli rispondeva mai. Amano le tradizioni napoletano e per questo hanno deciso di festeggiare alla Sonrisa. Il– Dove vederlo Qui trovate l’indicepuntate e dove rivedere tutti gli episodi de Ildi questa stagione eprecedenti. A questo link su Discoveryplus la puntata integrale.