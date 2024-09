Grande Fratello Shaila Gatta ha fatto la sua scelta tra Lorenzo e Javier | ecco cosa ha confessato nella notte Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 27 settembre 2024)hafinalmente la sua. No, non stiamo parlando di una nuova puntata di Uomini e Donne, ma di quanto sta accadendo in questi giorniCasa piĂą spiata d’Italia. Nel corso della quarta puntata delandata in onda ieri sera (CLICCA QUI per il resoconto), incalzata da Alfonso Signorini, l’ex velina di Striscia la Notizia non era riuscita a esprimere in maniera chiara la sua preferenza fra i due aitanti gieffini,ÂSpolverato eMartinez. Tuttavia, confidandosi con le sue compagne di avventura,hail nome del coinquilino che le piace di piĂą. Il prescelto? Il bel! Le sue parole alle amiche dopo la diretta: Come faccio a non baciarlo? Piano piano ci stiamo iniziando a toccare. Noi non è che ci tocchiamo facilmente. C’è questa roba fra me e lui di scappare, uno di qua e uno di lĂ . Ci evitiamo.