Giappone | Ishiba eletto leader partito Ldp futuro premier

(Di venerdì 27 settembre 2024) È Shigeru, ex ministro della Difesa e politico di lungo corso, il nuovodel conservatoreLiberal-democratico (Ldp) in, a capo della coalizione di governo, che controlla entrambe le camere del Parlamento e dunque quasi certo a diventare il nuovodel Paese del Sol Levante. Il 67enne, al suo quinto tentativo, ha battuto al ballottaggio l'attuale ministra della Sicurezza Economica Sanae Takaichi. Il nuovosaràdal Parlamento in seduta comune il primo ottobre.