Francesco Bagnaia ammette | Ero in grande difficoltà poi con le gomme morbide tutto è tornato normale

(Di venerdì 27 settembre 2024) Non è stato un venerdì facile pera Mandalika (Indonesia). Il day-1 del 15° appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP ha visto Pecco faticare non poco a trovare la quadra nel proprio assetto. Un feeling che con la pista indonesiana non c’è stato, ma per sua fortuna nel momento del time-attack delle pre-qualifiche la GP24 è tornata amica, consentendogli di chiudere in una quarta posizione che nel corso dell’intero turno sembrava un miraggio. Una sessione in cui i primi quattro sono racchiusi in meno di un decimo, ricordando il miglior riscontro di Enea Bastianini a precedere lo spagnolo Jorge Martin (leader del campionato), Francolli e per l’appunto il piemontese. “È stata una giornata complicata. Siamo partiti con le mappe al motore dell’anno scorso, ma essendoci più grip non erano i giusti riferimenti.