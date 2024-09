Frana nel Casertano targa a Vdf e Protezione civile | San Felice a Cancello ringrazia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCon unaconsegnata al comandante dei vigili del fuoco di Caserta Paolo Massimi e alla dirigente regionale dellaClaudia Campobasso, il Comune di San(Caserta) ha voluto esprimere la propria gratitudine per il lavoro svolto in occasione delladel 27 agosto scorso che colpì la popolazione, in particolare la frazione collinare di Talanico, uccidendo la 74enne Agnese Milanese e il figlio 42enne Giuseppe Guadagnino, i cui corpi sono stati ritrovati a diversi giorni di distanza. La cerimonia è stata voluta dal sindaco Emilio Nuzzo e dal delegato allalocale Fiorenzo Della Rocca.