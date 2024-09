Conquistati dalla mia pizza carbonara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) I severi giudici del Gambero Rosso definiscono la suain teglia "una delle migliori della zona", specialmente per la leggerezza dell’impasto, "ad alta idratazione e con lievitazione di 72 ore, ben sviluppato e alveolato". C’è di che essere orgogliosi per Marco Farabegoli, maestro dellae titolare dida Neo, in via del Lavoro a Gambettola: il suo locale (che porta il nome dell’amato padre, mancato di recente all’età di 91 anni) ha confermato l’ambito riconoscimento delle ‘Due rotelle’ (su un massimo di tre) per lain teglia nella guida Pizzerie d’Italia 2025 del Gambero Rosso, presentata ieri.