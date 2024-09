Con la Vigor partita giocata a viso aperto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) E’ un Massimo Gadda che parla di Ancona a 360 gradi quello che ha partecipato l’altra sera a Vera Tv al programma Dorici, dove ha risposto alle domande del conduttore Mauro Anconetani. La sconfitta con il Chieti, l’episodio del rigore, ma anche la società, il calore che la squadra raccoglie dalla tifoseria, e, naturalmente, lache attende i biancorossi domenica, quando scenderanno in campo al Bianchelli contro laSenigallia. "E’ un girone equilibrato – ha attaccato il capitano di sempre, oggi alla guida dei dorici – e il fatto che dopo tre giornate non ci sia nessuno a punteggio pieno la dice lunga. All’orizzonte per ora non si vede nessuna squadra che possa essere in grado di dominarlo". Un girone pieno di derby appassionati: "Saranno partite che possono fare la differenza.