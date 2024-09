Colombia 21 feriti dopo scontri tra tifosi di Atletico Nacional e Junior de Barranquilla

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un bollettino di guerra è il bilancio deglitra idell’Atléticoe deldedurante la partita di calcio di ieri sera a Medellin. Ventuno i, secondo le autorità locali. Il Sindaco Federico Gutierrez parla di violenza “inaccettabile”, e aggiunge che “i responsabili sono e devono essere trattati come criminali”. La maxi-rissa è iniziata al 54mo minuto del secondo tempoil secondo gol segnato per la squadra di casa. In quel momento iospiti delhanno iniziato a scatenare gli. Presenti anche facinorosi armati di coltello e altri oggetti contundenti usati negli incidenti contro i rivali. Per il presidente della serie Ana (Dimayor), Fernando Jaramillo “non è possibile che le persone entrino negli stadi armate”, criticando apertamente la polizia e gli organizzatori.