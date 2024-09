Abraham è già leader del Milan | Fonseca pazzo di Tammy l’inglese guida l’attacco contro il Lecce

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un gol, un assist, un rigore procurato, una presenza costante nel gioco rossonero. L’impatto dialha sorpreso tutti, ma a dire il vero non è una novità. L’attaccante ha difetti (deve migliorare sotto porta), ma ha qualità caratteriali importanti: ha un’energia contagiosa, si diverte giocando a calcio e vive benissimo le pressioni. Nella prima annata a Roma, dove nella stagione d’esordio molti centravanti hanno deluso (incluso un pezzo da 90 come Dzeko),segnò 27 gol. Poi sono arrivati altri problemi, ma il primo impatto con la nuova piazza perè sempre un colpo di fulmine. All’esordio in giallorosso servì due assistla Fiorentina e lo stadio Olimpico gli dedicò una standing ovation. Col Bristol in Championship realizzò sei gol nelle prime sette gare, mentre con l’Aston Villa in Premier ne segnò quattro.