Tuttosport – agli ottavi di Coppa Italia è sfida al Bologna

(Di giovedì 26 settembre 2024) 2024-09-26 22:24:27 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: MONZA – Al Monza basta un tempo per archiviare la pratica Brescia e staccare il pass per glidi finale di, dove gli uomini di Alessandro Nesta se la vedranno contro ildi Vincenzona. La formazione brianzola, infatti, tra le mura amiche dell’U-Power Stadium, sblocca il risultato al 5? con Kyriakopoulos su assist di Martins, figlio dell’ex Inter Oba Oba e all’esordio assoluto in prima squadra, quindi raddoppia all’11’ con Pessina (su suggerimento del greco autore dell’1-0) e chiude i conti con il calcio di rigore trasformato da Caprari a cinque giri di lancetta dall’intervallo. Il gol degli ospiti firmato da Nuamah al 68? fissa il punteggio sul definitivo 3-1.