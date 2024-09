Treviso marito e moglie morti in casa a Tarzo | ipotesi di omicidio suicidio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 26 settembre 2024) Questa mattina due anziani sono stati trovati senza vita nella loro camera da letto a, in provincia di. Stando a quanto si apprende, si potrebbe trattare di un caso diperché sui corpi ci sarebbero alcune ferite di arma da fuoco. Le vittime sono un uomo di 90 anni, Giancarlo Gaio, e di suaCesira Bianchet, 82 anni.L'arma detenuta per uso sportivoI primi rilievi, scrive Il Gazzettino, fanno emergere la possibilità che sia stato l'uomo a togliere la vita alla donna, per poi suicidarsi con la stessa arma. La pistola, trovata nella stessa camera da letto della coppia, era regolarmente detenuta dall'uomo per uso sportivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne i decessi.