Szczesny al Barcellona fa contenta la Juventus | quanto ci guadagnano i bianconeri?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Wojciechpotrebbe annullare il suo ritiro e trasferirsi al. I catalani sono rimasti senza portiere dopo l’infortunio di Ter Stegen che ne avrà per il resto della stagione. Un’operazione che potrebbe fare felice anche la. Il portiere polacco, una volta rescisso il contratto con i(con buonuscita annessa), ha rifiutato altre proposte di minor livello optando per il ritiro. In caso di accordo con ilperò, scatterebbe la clausola nell’accordo frae lache prevede l’eventuale riduzione dei 4 milioni concordati in caso di accordo con un altro club. A conti fatti, dunque, la Juve risparmierà i 4 milioni lordi (circa 2 netti) che avrebbe versato all’ex portiere l’anno prossimo in una seconda trance rispetto a quella già pagata (di 2 milioni e mezzo netti) al momento dell’accordo.