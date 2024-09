Strage familiare a Nuoro il vescovo | Segnali sottovalutati silenzi possono diventare tossici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – Monsignor Antonello Mura,di, come ha vissuto ladi via Ichnusa? "Con sbigottimento, sgomento e anche incredulità. È difficile immaginare che una tragedia così tremenda e illogica possa accadere, eppure ci troviamo di fronte a un dramma che coinvolge la vita e la morte, l'amore e il fallimento delle relazioni". Lei ha condiviso un messaggio molto accorato con la sua comunità. Qual è il senso? "Il tema della violenza riappare ogni volta che succede una tragedia. La violenza va narrata e denunciata, non va negata o rimossa, tantomeno banalizzata. Non dobbiamo far finta che non ci sia, non dobbiamo spingere questo argomento sotto il tappeto. Penso, invece, che nelle famiglie e nelle scuole non si parli di questi temi o se ne parli poco. Anzi talvolta vengono accantonati".