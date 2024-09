Rai chi sono i quattro membri del Cda eletti da Camera e Senato

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) Laha eletto Federica Frangi (174 voti) e Roberto Natale (45) come nuovidel consiglio di amministrazione della Rai. Il, invece, ha scelto per il Cda di Viale Mazzini Alessandro Di Majo e Antonio Marano, rispettivamente con 27 e 97 voti. Di seguito i loro profili. Alessandro di Majo Nato a Roma il 20 ottobre 1968, è laureato in Giurisprudenza a La Sapienza come avvocato e curatore fallimentare. È stato anche Of Counsel dello studio legale Tonucci & Partners, occupandosi di contenzioso, arbitrati, mediazione, diritto d’autore, crisi d’impresa e sport. Dal 2002 al 2009 è diventato componente del Collegio arbitrale della Lega nazionale professionisti (Figc – Federazione Italiana Giuoco Calcio) e dal 2018 al 2019 è stato Consigliere presso la Corte di Cassazione. Da luglio 2020 a giugno 2024 è stato consigliere di amministrazione di Adir (Le Assicurazioni di Roma).