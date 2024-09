Raccolta e trasporto illecito di rottami ferrosi | i Carabinieri denunciano un 30enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA Monteforte Irpino, idel Nucleo Forestale, in sinergia con quelli della locale Stazione, hanno proceduto al controllo di un autocarro carico di. Alla guida del mezzo undi origini romene, che svolgeva l’attività disenza le necessarie autorizzazioni. In particolare, all’esito del controllo è emerso che il conducente del mezzo non era iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, come richiesto dalla normativa per svolgere l’attività die smaltimento di rifiuti. Per questo motivo, ilè stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sia l’autocarro che il carico (costituito principalmente da lamiere, pezzi di veicoli e altri) sono stati posti sotto sequestro.