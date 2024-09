Osteria del Borgo – Cesano di Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 26 settembre 2024)delViadi Sopra, 21/23 – 00123diTelefono: 06/30430023 Sito Internet: www.del.com Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 8/24, primi 14/22€, secondi 12/36€, dolci 6/8€ Chiusura: mai OFFERTA Una cucina sincera, basata sulla tradizione e fatta con materie prime di qualità, rende questo ristorante nel piccolodiuna tappa culinaria ideale per una gita fuori porta. Il menù prevede i grandi classici della cucinana preparati con mano felice e con una predilezione per gli ingredienti e i produttori del territorio che rendono giustizia alla tradizione. Non mancano i piatti del giorno, segnalati su una lavagna all’ingresso e illustrati a voce dai preparati camerieri, né un tocco internazionale affidato alla presenza di ingredienti anche ricercati, come il pregiato manzo di Kobe.