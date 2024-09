No allo smartphone under 14 Novara | Vi spiego rischi e colpevoli che non sono i genitori

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo che il pedagogista Danielee lo psicoterapeuta Alberto Pellai hanno mosso la petizione per “far sì che nessuno dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze possa possedere unopersonale prima dei 14 anni e che non si possa avere un profilo sui social media prima dei 16”, petizione che ha raccolto oltre 50mila firme ed è stata presentata nei giorni scorsi in Senato, l’argomento è diventato materia di dibattito ovunque: in tv, fuori e dentro le scuole, nelle chat di classe, trae amici. Abbiamo sentito il professoreper fare il punto della situazione. E farci spiegare – senza mezzi termini – danni, vittime e. Che, vi sembrerà strano, non. loperché sottrae la vita, mentre la vita si impara vivendola Prima di tutto: a che punto è la raccolta firme?Siamo oltre 50mila, la nostra petizione ha avuto un gran successo.