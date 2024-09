Mo | Hezbollah ' razzo lanciato ieri ha testata 500 kg e gittata 190 km'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Beirut, 26 set. (Adnkronos) - Il missile balisticodaverso il centro di Israele trasportava unada 500 chilogrammi. Lo ha dichiarato il gruppo islamista in un breve video in cui vanta le capacità del 'Qader-1', aggiungendo che ha unadi 190 chilometri. Il missile è stato intercettato dal sistema di difesa aerea a medio raggio David's Sling di Israele e non ha causato danni o feriti.ha affermato di aver preso di mira il quartier generale del Mossad nei pressi di Herzliya, nel distretto di Tel Aviv.