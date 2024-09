Miralem Pjanic a cavallo all’interno dello stadio | la presentazione del CSKA Mosca VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Accoglienza in grande stile per, nuovo giocatore del. L’ex Roma e Juventus ha firmato un contratto annuale col club russo dopo la fine dell’avventura con la magliaSharjah. La nuova esperienza è iniziata con unasurreale:, in sella ad un, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: “Ora sono con i cavalli”, ha detto, in riferimento al soprannome del club: i cavalli, appunto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PFCMoscow (@pfc: ladel) SportFace.